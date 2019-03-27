Коляска в подарок: как извинился травмировавший Шукурова китайский форвард

Вэй Шихао заявил, что не хотел серьезно травмировать узбекистанца Отабека Шукурова в матче турнира China Cup, а собирался только немного снизить темп игры.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Китайский футболист Вэй Шихао, который во время матча China Cup травмировал полузащитника сборной Узбекистана Отабека Шукурова, извинился перед ним и даже навестил с подарками, сообщает SCMP.

Шихао нанес травму Шукурову по ходу матча национальных команд за третье место турнира China Cup. За это он получил желтую карточку, а Шукуров вынужден был покинуть поле. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу узбекистанцев.

Травма Шукурова оказалась серьезной: ему предстоит восстанавливаться около двух месяцев.

In the post-match interview, Wei Shihao, the 23-year-old Guangzhou Evergrande claimed 'It was not deliberate. It was just a technical decision to slow the rhythm of the game. I don't know if he is injured. Tough physical challenge in football is common so injury is inevitable. ' pic.twitter.com/JuAaQbpKRO — Titan Sports Plus (@titan_plus) March 25, 2019

Китайского футболиста за слишком жесткие действия раскритиковали болельщики не только сборной Узбекистана, но и его национальной команды. Клуб "Гуанчжоу Эвергранд", с которым Шихао подписал контракт месяц назад, применил санкции к игроку, отстранив его на 30 дней.

"После игры я узнал, что травма другого игрока более серьезна. Мне очень жаль. Это был обычный фол. Я не ожидал, что отправлю другого человека в больницу. Я искренне извиняюсь. Ноги для футболистов очень важны. Никто не хочет пострадать, ведь это наша работа", - сказал Шихао.

Он добавил, что его действия не были преднамеренными, он просто хотел снизить темп игры.

Weibo Китайский футболист Вэй Шихао в качестве извинения подарил узбекистанцу Отабеку Шукурову кресло-коляску и корзину фруктов

Чтобы извиниться, он лично приехал на базу сборной Узбекистана в Китае и привез Шукурову кресло-коляску и корзину фруктов.