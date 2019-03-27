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Паралимпийские игры 2016. Девятый день

Узбекским паралимпийцам дадут протестировать немецкие протезы

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Немецкая компания разработала программу по улучшению результатов спортсменов-паралимпийцев.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Паралимпийцы из Узбекистана получат протестировать протезы немецкой компании OTTOBOCK, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Заместитель председателя Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана Аброр Ниязов и главный тренер национальной сборной по паралимпийской легкой атлетике Сардор Абдухоликов провели переговоры со специалистами компании OTTOBOCK. 

Во время переговоров, специалист OTTOBOCK Анатоли Тирик презентовал программу по улучшению результатов спортсменов-паралимпийцев.

"Зарубежные эксперты также отметили, что паралимпийцы Узбекистана могут на протяжении трех дней протестировать протезы и использовать их на практике", - говорится в сообщении.

OTTOBOCK — крупнейшая компания Германии по производству специальных спортивных протезов для людей с ограниченными возможностями.

 




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