Узбекским паралимпийцам дадут протестировать немецкие протезы

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Паралимпийцы из Узбекистана получат протестировать протезы немецкой компании OTTOBOCK, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Заместитель председателя Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана Аброр Ниязов и главный тренер национальной сборной по паралимпийской легкой атлетике Сардор Абдухоликов провели переговоры со специалистами компании OTTOBOCK.

Во время переговоров, специалист OTTOBOCK Анатоли Тирик презентовал программу по улучшению результатов спортсменов-паралимпийцев.

"Зарубежные эксперты также отметили, что паралимпийцы Узбекистана могут на протяжении трех дней протестировать протезы и использовать их на практике", - говорится в сообщении.

OTTOBOCK — крупнейшая компания Германии по производству специальных спортивных протезов для людей с ограниченными возможностями.