Тренер женской олимпийской сборной рассказал о подготовке к отбору в Токио

Женская олимпийская сборная Узбекистана во втором отборочном раунде в Ташкенте выступит в одной группе с Вьетнамом, Иорданией и Гонконгом.

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Женская олимпийская сборная Узбекистана готова ко второму отборочному раунду Олимпиады в Токио-2020, который пройдет с 1 по 9 апреля в Ташкенте, сообщает Национальный олимпийский комитет со ссылкой на главного тренера команды Бахрома Норсафарова.

Женская олимпийская сборная Узбекистана выступит в одной группе с Вьетнамом, Иорданией и Гонконгом.

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"Мы провели серьезную подготовку к данному соревнованию. С 18 по 22 марта в Джизаке прошел международный турнир Jizzakh Women Cup-2019. Участие в нем принесло нам много пользы. Мы смогли проверить свои возможности в матче против казахстанского клуба "БИЙК". Эта сильная команда, которая принимает участие в соревнованиях Лиги чемпионов Европы. У них в составе много легионеров. Хотя мы потерпели поражение в матче с ними, эта встреча нам очень помогла. Мы увидели некоторые недостатки нашей игры", - пояснил Норсафаров.

Он добавил, что во время соревнований удалось опробовать разные тактические приемы. В некоторых играх шанс получили игроки второго состава. После каждого матча специалисты проводили видеоанализ.

О противниках по группе Норсафаров сказал, что это сильные команды, но сборная Узбекистана планирует играть только на победу.

"Мы также анализируем поединки наших противников. Недавно Вьетнам выиграл два товарищеских матча против Мьянмы. Анализируя эти игры, мы пытаемся найти слабые места оппонента", - пояснил он.

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По словам Норсафарова, селекционные работы по отбору самых сильных игроков продолжались пять месяцев. Сейчас в тренировках участвует 21 футболистка.

Команда сыграла контрольную игру против воспитанников футбольной школы "Чигатай". Сейчас руководитель научно-методического Департамента Шамиль Исеев изучает видеозаписи каждого игрока и анализирует технические и тактические приемы футболисток. Затем тренер получит полный отчет и составит четкое представление о возможностях девушек.

Напомним, мужская олимпийская сборная Узбекистана ранее завоевала право участвовать в чемпионате Азии U-23, который пройдет в Токио в 2019. На этом турнире разыграют путевки на Олимпиаду-2020.