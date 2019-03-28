Тренер женской олимпийской сборной рассказал о подготовке к отбору в Токио

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Женская олимпийская сборная Узбекистана готова ко второму отборочному раунду Олимпиады в Токио-2020, который пройдет с 1 по 9 апреля в Ташкенте, сообщает Национальный олимпийский комитет со ссылкой на главного тренера команды Бахрома Норсафарова.
Женская олимпийская сборная Узбекистана выступит в одной группе с Вьетнамом, Иорданией и Гонконгом.
Он добавил, что во время соревнований удалось опробовать разные тактические приемы. В некоторых играх шанс получили игроки второго состава. После каждого матча специалисты проводили видеоанализ.
О противниках по группе Норсафаров сказал, что это сильные команды, но сборная Узбекистана планирует играть только на победу.
"Мы также анализируем поединки наших противников. Недавно Вьетнам выиграл два товарищеских матча против Мьянмы. Анализируя эти игры, мы пытаемся найти слабые места оппонента", - пояснил он.
Команда сыграла контрольную игру против воспитанников футбольной школы "Чигатай". Сейчас руководитель научно-методического Департамента Шамиль Исеев изучает видеозаписи каждого игрока и анализирует технические и тактические приемы футболисток. Затем тренер получит полный отчет и составит четкое представление о возможностях девушек.
Напомним, мужская олимпийская сборная Узбекистана ранее завоевала право участвовать в чемпионате Азии U-23, который пройдет в Токио в 2019. На этом турнире разыграют путевки на Олимпиаду-2020.