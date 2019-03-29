Гиясов поборется за интерконтинентальный пояс

Бой состоится в конце апреля в Лос-Анджелесе. Соперником узбекского спортсмена станет американец.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов 26 апреля поборется за интерконтинентальный пояс, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики. Бой пройдет в Лос-Анджелесе.

Гиясов выйдет на ринг против американца Эммануэля Тэйлора. Поединок будет состоять из десяти раундов.

На счету узбекского боксера Шахрама Гиясова семь боев, он отпраздновал семь побед и шесть раз отправлял соперников в нокаут.

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