13:10 29 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Шахрам Гиясов

Гиясов поборется за интерконтинентальный пояс

© instagram / wonderboy_giyasov
Спорт
Получить короткую ссылку
126 0 0

Бой состоится в конце апреля в Лос-Анджелесе. Соперником узбекского спортсмена станет американец.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов 26 апреля поборется за интерконтинентальный пояс, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики. Бой пройдет в Лос-Анджелесе.

Гиясов выйдет на ринг против американца Эммануэля Тэйлора. Поединок будет состоять из десяти раундов.

На счету узбекского боксера Шахрама Гиясова семь боев, он отпраздновал семь побед и шесть раз отправлял соперников в нокаут.

Нокаутировал одной правой: кадры боя Гиясова с соперником из Никарагуа >>>

Теги:
Шахрам Гиясов, боксер, спорт, Бокс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Леди Гага
Голливудский нуар: Леди Гага и ее лучшие образы
Весенняя аллергия: хаски чихает без остановки - очень смешное видео
Весенняя аллергия: хаски чихает без остановки - очень смешное видео
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054