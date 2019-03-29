Азарт и страсть: в столице пройдет турнир по боулингу Tashkent Open – 2019

На соревнованиях выступят как опытные, так и начинающие спортсмены.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Ташкенте с 30 марта по 6 апреля пройдет традиционный турнир по боулингу Tashkent Open – 2019, сообщили в пресс-службе Федерации кегельного спорта республики. В Узбекистан приедут представители России, Беларуси, Казахстана, Украины, а также Туркменистана, Израиля и Омана.

Как отмечается в публикации, к главным фаворитам можно отнести победителей и призеров прошлых турниров Tashkent Open. В их числе — Сергей Андреев (Россия), Иван Семенов (Россия), Алексей Паршуков (Россия).

"Дебютной игрой на ташкентских дорожках отметится спортсмен из Украины Даниил Яцко, который в прошлом году выиграл серебряную медаль на молодежном чемпионате мира в Детройте (США)", — отметили в пресс-службе.

За места на пьедестале поборются и местные мастера — Бахтиер Далабаев, Равшан Абдусамадов, Баходир Арифов, Олим Мухтаров.

В числе боулеров, которые прибудут в столицу Узбекистана, есть и женщины. Так, впервые в ташкентском турнире примет участие россиянка Мария Кошель — призер юношеских чемпионатов Европы, многократный победитель и призер всероссийских соревнований, победительница Национального отборочного турнира (Россия) на Кубок мира QubicaAMF-2018.

На соревнованиях также выступят действующая чемпионка Узбекистана и обладательница Кубка страны Татьяна Лефтер, юная Сайера Махмудова и опытнейшая Елена Касымова.

Tashkent Open включен в официальный календарь Международной федерации боулинга (World Bowling).