Отабеку Шукурову сделают операцию в Лондоне

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Футболиста сборной Узбекистана Отабека Шукурова, который получил серьезную травму в матче China Cup против Китая, прооперируют в Лондоне, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Игрок не смог продолжить матч после грубого подката от китайского футболиста Вэя Шихао. После обследования стало известно, что у Шукурова перелом лодыжки и ему потребуется как минимум два месяца для восстановления. Узбекскому футболисту оказали первую помощь в местной больнице, затем он отправился в свой клуб в Дубай, чтобы проконсультироваться о продолжении лечения. Медицинский персонал клуба "Шарджа" решил, что необходима операция. Футболиста прооперируют в Лондоне. Теперь игроку необходимо дождаться, чтобы все формальности с документами были улажены.

"На протяжении двух дней я находился в подавленном состоянии из-за мыслей, что не смогу помочь своей команде до конца сезона. Хочу поблагодарить всех друзей и болельщиков за поддержку, благодаря которой я смог преодолеть депрессию", - прокомментировал Шукуров.

Нападающий сборной Китая и клуба "Гуанчжоу Эвергранд" Вэй Шихао, нанесший травму Шукурову, после матча приехал в расположение сборной Узбекистана, чтобы извиниться перед узбекистанцем. Он также привез в подарок кресло-коляску и корзину фруктов. Помощник тренера, врач и менеджер китайской сборной тоже выразили Шукурову сожаления в связи с произошедшим инцидентом.

Weibo Как извинился травмировавший Шукурова китайский форвард

Футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" решительно осудил жесткие действия по отношению к Шукурову и отстранил Вэя Шихао от матчей команды сроком на месяц. Также появилась информация, что игрока могут отстранить от футбола пожизненно.

"Когда я прочитал о том, что Вэй Шихао был наказан и не сможет помочь своей новой команде в предстоящих матчах, я снова расстроился. Как молодой амбициозный футболист, я отлично понимаю, какая это трагедия - не играть в футбол. Как профессионал, я осознаю, что физические столкновения в футболе – это обычное явление, и когда Вэй Шихао пришел ко мне и попросил прощения, я принял его извинения. Я хотел бы обратиться к "Гуанчжоу Эвергранд" с просьбой смягчить наказание футболисту", - заявил Шукуров.

На турнире China Cup, который проходил в Китае с 21 по 25 марта, сборная Узбекистана заняла третье место.