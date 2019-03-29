Теннисистка Анна Курникова удивила откровенными танцами на крыше - видео

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Звезда тенниса Анна Курникова удивила поклонников жаркими танцами на крыше небоскреба.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала пару горячих видео, на одном из которых экс-спортсменка в купальнике и на высоких каблуках пританцовывает, стоя на столе на крыше небоскреба.
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В другом ролике на счастливой Курниковой платье с довольно глубоким декольте.
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Тем самым 37-летняя Курникова, которая воспитывает двоих детей с известным испанским певцом Энрике Иглесиасом, продемонстрировала, что она в отличной форме.
Анна Курникова — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.