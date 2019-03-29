Теннисистка Анна Курникова удивила откровенными танцами на крыше - видео

Экс-спортсменка, воспитывающая вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом двоих детей, продемонстрировала, что она в отличной форме.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Звезда тенниса Анна Курникова удивила поклонников жаркими танцами на крыше небоскреба.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала пару горячих видео, на одном из которых экс-спортсменка в купальнике и на высоких каблуках пританцовывает, стоя на столе на крыше небоскреба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️🤡❤️ Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 27 Мар 2019 в 6:06 PDT

В другом ролике на счастливой Курниковой платье с довольно глубоким декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤪✌️ Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 25 Мар 2019 в 5:55 PDT

Тем самым 37-летняя Курникова, которая воспитывает двоих детей с известным испанским певцом Энрике Иглесиасом, продемонстрировала, что она в отличной форме.

Анна Курникова — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.