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Теннисистка Анна Курникова удивила откровенными танцами на крыше - видео

© Sputnik / Павел Лисицын
Спорт
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Экс-спортсменка, воспитывающая вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом двоих детей, продемонстрировала, что она в отличной форме.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Звезда тенниса Анна Курникова удивила поклонников жаркими танцами на крыше небоскреба.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала пару горячих видео, на одном из которых экс-спортсменка в купальнике и на высоких каблуках пританцовывает, стоя на столе на крыше небоскреба.

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❤️🤡❤️

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

В другом ролике на счастливой Курниковой платье с довольно глубоким декольте.

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🤪✌️

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

Тем самым 37-летняя Курникова, которая воспитывает двоих детей с известным испанским певцом Энрике Иглесиасом, продемонстрировала, что она в отличной форме.

Анна Курникова — российская теннисистка и фотомодель, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.




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