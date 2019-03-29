Миша Ге: моя программа помогла Евгении Медведевой спасти сезон

В новом сезоне бронзовый призер недавнего чемпионата мира по фигурному катанию Евгения Медведева предстанет более взрослой и женственной.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Узбекский фигурист и хореограф Миша Ге в интервью Спорт РИА Новости рассказал о работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

По его словам, вместе с тренерами Брайаном Орсером и Трейси Уилсон они тщательно планировали все детали подготовки спортсменки и старались дать ей максимум поддержки на мартовском чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

REUTERS/Issei Kato Миша Ге принес бронзу Евгении Медведевой на ЧМ в Японии

"У меня лично не было специфической роли, я, Брайан и Трейси между собой общались, продумывали различные варианты и следили за состоянием Жени, за ее настроем. Бывало, что работали и отдельно, так как у Брайана много спортсменов выступало в Сайтаме, он всем должен был уделить внимание. В разное время мы выполнял разную функцию. Я со своей стороны всегда прислушивался к плану тренерского штаба. Мы работали над многим – техникой, психологией, концентрацией и уверенностью", - рассказал Ге.

Бронзовую медаль, которую сумела завоевать фигуристка, он назвал ее маленьким личным подвигом. Говоря о сезоне в целом, Ге отметил, что он был для Медведевой "как американские горки". Трудности, по его словам, были связаны как с восстановлением после Олимпиады-2018, так и со сменой тренера.

"Очень сложный сезон. Постолимпийский. На Олимпиаде она отдала все, что могла, и после очень нелегко выступать любому классному атлету. Помимо этого, была смена места тренировок, вокруг ее имени было много разных новостей, статей в СМИ, которые легли тяжелым грузом на плечи Жени", - отметил Ге.

Самым сильным качеством двукратной чемпионки мира и бронзового призера недавнего первенства планеты узбекистанец назвал внутренний огонь.

"Нечасто увидишь спортсменов, у которых пламя горит так сильно внутри, что этот огонь видишь в глазах. Такими были и есть Женя Плющенко и Юдзуру Ханю", - заявил Ге.

По хожу сезона Медведева поменяла короткую программу и выбрала поставленную Мишей Ге на музыку из оперы "Тоска". Существует мнение, что с этой музыкой справится любой хороший фигурист, но узбекистанец с ним не согласен.

© Sputnik / Александр Вильф Как Миша Ге отреагировал на медаль Евгении Медведевой

"Я бы порекомендовал сходить в Большой театр или любой оперный театр в Италии и посмотреть оперу "Тоска", чтобы понять, насколько глубоко это произведение, и как эмоционально сильно, сердцем, изнутри нужно чувствовать эту боль и гореть. Тогда вы поймете, что не каждый сможет выкатать "Тоску" так, как Женя", - сказал он.

Своей главной задачей при постановке программ он назвал стремление максимально показать спортсмена с его лучшей стороны.

На вопрос, считает ли он, что своей программой фактически спас провальный сезон Медведевой, фигурист скромно ответил, что скорее просто помог. В следующем сезоне, по его словам, Медведева предстанет более взрослой и женственной.

По поводу собственной карьеры спортсмена, об окончании которой он пока так и не заявлял, Миша Ге сказал, что просто перешел на другую роль и теперь хочет помогать развиваться фигуристам следующего поколения.