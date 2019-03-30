14:58 30 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Боксерские перчатки, архивное фото

Четверо боксеров Узбекистана вышли в полуфинал международного турнира в Баку

© Pixabay
Спорт
Получить короткую ссылку
19 0 0

Узбекистанцы завоевали путевку в полуфинал. Однако соревнования продолжаются, и кто станет победителем, покажет время.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В Азербайджане продолжаются соревнования международного турнира по боксу, в котором успешно выступают спортсмены Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, четверо узбекистанских боксеров завоевали путевку в полуфинал – это Жасурбек Латипов, Нодиржон Мирзаахмедов (-49 кг), Хуршид Абдуллаев (-81 кг) и Обиджон Тохиров (+91 кг).

В четвертьфинале сегодня выступят Фозилжон Абдурахимов и Хасанбой Дусматов (-52 кг), Шукуржон Рахимов (-60 кг), Икболжон Холдоров (-69 кг), Мадияр Сайдрахимов, Сардор Ёрмухаммедов (-91 кг).




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ Haute couture в комлексе Заркайнар в рамках Uzbekistan Fashion Week
Струящиеся наряды и серьги с ладонь: яркие образы Uzbekistan Fashion Week
Грязный рай: как горы мусора испортили отдых на Бали - видео
Отношения Узбекистана и ОАЭ
Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054