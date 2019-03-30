Четверо боксеров Узбекистана вышли в полуфинал международного турнира в Баку

Узбекистанцы завоевали путевку в полуфинал. Однако соревнования продолжаются, и кто станет победителем, покажет время.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. В Азербайджане продолжаются соревнования международного турнира по боксу, в котором успешно выступают спортсмены Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, четверо узбекистанских боксеров завоевали путевку в полуфинал – это Жасурбек Латипов, Нодиржон Мирзаахмедов (-49 кг), Хуршид Абдуллаев (-81 кг) и Обиджон Тохиров (+91 кг).

В четвертьфинале сегодня выступят Фозилжон Абдурахимов и Хасанбой Дусматов (-52 кг), Шукуржон Рахимов (-60 кг), Икболжон Холдоров (-69 кг), Мадияр Сайдрахимов, Сардор Ёрмухаммедов (-91 кг).