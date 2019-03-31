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Кудратилло Абдукаххоров против представителя Японии Кеита Обара Обарага

Узбекский боксер может стать обладателем пояса IBF

© НОК Узбекистана
Спорт
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В ближайшие месяцы узбекистанец поднимется на ринг за пояс IBF.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Профессиональный боксер полусреднего веса (-66.68кг) Кудратилло Абдукаххоров стал основным претендентом на пояс IBF, пишет пресс-служба НОК республики.

Накануне в Филадельфии узбекистанец одержал победу над представителем Японии Кеитом Обаром Обарагом.

После этой победы Абдукаххоров поднялся на первое место в рейтинге IBF, и тем самым получил возможность провести бой против обладателя пояса. В ближайшие месяцы узбекистанец поднимется на ринг за пояс IBF.

Сейчас действующим обладателем пояса является американский боксер Эррол Спенс. 

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Теги:
Бокс, Спорт, Узбекистан



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