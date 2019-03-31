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Узбекистанец Мухаммадкарим Хуррамов

Дзюдоисты из Узбекистана завоевали еще одну медаль в Тбилиси

Национальный олимпийский комитет
Спорт
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В борьбе за третью ступень пьедестала узбекистанец Мухаммадкарим Хуррамов победил итальянца Жулиано Лопорчио.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В заключительный соревновательный день Гран-при Тбилиси по дзюдо узбекистанец Мухаммадкарим Хуррамов стал бронзовым призером в категории до 100 кг, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В борьбе за бронзу Хуррамов победил итальянца Жулиано Лопорчио.

Таким образом, на Гран-при Тбилиси сборная Узбекистана завоевала две бронзовые награды. В первый соревновательный день в категории до 60 кг Шарофиддин Лутфуллаев поднялся на третью ступень пьедестала почета.

На турнире также разыгрывались рейтинговые очки на Олимпиаду-2020 в Токио.




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