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Бокс, боксерские перчатки

Великолепная пятерка: узбекские боксеры пробились в финалы в Баку

Photoxpress
Спорт
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В Баку завершается международный турнир по боксу "Великий шелковый путь", в котором участвуют спортсмены из более чем 10 стран.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В финале международного турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку вышли пять узбекистанцев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В категории до 49 кг Нодиржон Мирзаахмедов встретится с Шалкаром Айханбаем из Казахстана.

В категории до 60 кг Шукуржон Рахимов проведет бой против Мухаммеда Хамуда из Марокко.

В категории до 69 кг Икболжон Холдоров выйдет на ринг против Маулена Оскаенбека из Казахстана.

В финале категории до 91 кг состоится бой Мадияр Сайдрахимов – Рохил Мамадли (Азербайджан).

В решающем поединке категории свыше 91 кг соперником Обиджона Тохирова будет казахстанец Данила Семенов.

В турнире участвуют боксеры из более чем 10 стран.




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