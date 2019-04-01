21:26 01 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Боксеры Узбекистана завоевали 8 медалей различного достоинства

С разгромным счетом: узбекские боксеры провели финальные поединки в Баку

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
10910

На проходившем в Баке турниру "Великий шелковый путь" узбекистанцы завоевали три золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В завершающий день турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку боксеры из Узбекистана завоевали три золотых медали, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В категории до 69 кг Икболжон Холдоров в финальном бою был сильнее Мавлона Оскенбека из Казахстана. 

В категории до 91 кг Мадияр Саидрахимов в финале разгромил Рахила Маммадали из Азербайджана со счетом 5:0.

В финальном поединке категории свыше 91 кг Обиджон Тохиров был сильнее Данила Семенова из Казахстана.

Нодиржон Мирзаахмедов и Шукуржон Рахимов стали серебряными призерами турнира, а Жасурбек Латыпов, Хасанбой Дусматов и Хуршид Абдуллаев завоевали бронзовые медали.

В турнире участвовали боксеры из более чем 10 стран.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Голоса Украины: лучшие кадры с первого тура президентских выборов
В Сети появилось видео с места гибели богатейшей женщины РФ
Знакомство
Семь действенных способов найти свою любовь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054