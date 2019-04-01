С разгромным счетом: узбекские боксеры провели финальные поединки в Баку

На проходившем в Баке турниру "Великий шелковый путь" узбекистанцы завоевали три золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В завершающий день турнира по боксу "Великий шелковый путь" в Баку боксеры из Узбекистана завоевали три золотых медали, сообщает Национальный олимпийский комитет.

В категории до 69 кг Икболжон Холдоров в финальном бою был сильнее Мавлона Оскенбека из Казахстана.

В категории до 91 кг Мадияр Саидрахимов в финале разгромил Рахила Маммадали из Азербайджана со счетом 5:0.

В финальном поединке категории свыше 91 кг Обиджон Тохиров был сильнее Данила Семенова из Казахстана.

Нодиржон Мирзаахмедов и Шукуржон Рахимов стали серебряными призерами турнира, а Жасурбек Латыпов, Хасанбой Дусматов и Хуршид Абдуллаев завоевали бронзовые медали.

В турнире участвовали боксеры из более чем 10 стран.