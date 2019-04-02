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Зарплата в 130 млн евро – кто стал самым "дорогим" футболистом планеты

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Лионелю Месси удалось сдвинуть на второе место списка самых высокооплачиваемых футболистов мира своего соперника на поле и в гонорарах Криштиану Роналду.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Капитан футбольного клуба  "Барселона" аргентинец Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Как сообщает France Football, доход спортсмена составляет 130 миллионов евро в год.

Лионель Месси.
© REUTERS / Kevin Jairaj
Лионель Месси.
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Второе место в рейтинге занял форвард "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду – его доход составил 113 миллионов евро.

Третью строчку занимает бразилец Неймар из "ПСЖ" с доходом в  91,5 миллиона евро, четвертую строчку занимает француз Антуан Гризманн из "Атлетико" с 44 миллионами евро.

Замыкает пятерку Гарет Бейл из "Реала" – его доход составил 40,2 миллиона евро.

Самым высокооплачиваемым тренером мира назван аргентинец Диего Симеоне из мадридского "Атлетико" - 41 миллион евро.

Теги:
зарплата, Лионель Месси, футбол



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