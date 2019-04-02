Зарплата в 130 млн евро – кто стал самым "дорогим" футболистом планеты

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Капитан футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Как сообщает France Football, доход спортсмена составляет 130 миллионов евро в год.
Второе место в рейтинге занял форвард "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду – его доход составил 113 миллионов евро.
Третью строчку занимает бразилец Неймар из "ПСЖ" с доходом в 91,5 миллиона евро, четвертую строчку занимает француз Антуан Гризманн из "Атлетико" с 44 миллионами евро.
Замыкает пятерку Гарет Бейл из "Реала" – его доход составил 40,2 миллиона евро.
Самым высокооплачиваемым тренером мира назван аргентинец Диего Симеоне из мадридского "Атлетико" - 41 миллион евро.