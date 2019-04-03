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Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор

Интрига сохраняется: "Хумо" сравнял счет в плей-офф с "Семургом"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Первым финалистом турнира стал "Бинокор", который в серии плей-офф трижды обыграл "Ташкент".

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В четвертом матче серии плей-офф первого чемпионата Узбекистана по хоккею "Хумо" обыграл "Семург" со счетом 5:2.

Счет в серии плей-офф стал 2:2. Таким образом, второй финалист определится в пятом матче.

Первым финалистом турнира стал "Бинокор", который трижды обыграл "Ташкент".

Напомним, Федерации хоккея России (ФХР) и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. ФХР выразила готовность передать Федерации хоккея Узбекистана наработки по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина".

 




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