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Алибаев вступил в южнокорейский Сеул

Гол узбекистанца с центра поля претендует на звание самого красивого в ЛЧА

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Красивый мяч узбекский футболист Икром Алибаев забил в матче ташкентского "Локомотива" против клуба "Аль-Вахда" в Лиге чемпионов Азии.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Гол узбекистанца Икрома Алибаева претендует на звание самого красивого забитого мяча в истории Лиги чемпионов АФК.

Гол с центра поля, случившийся в матче ташкентского "Локомотива" против клуба "Аль-Вахда" в 2018 году, в голосовании на сайте АФК вышел в финал.

На выход в финал также претендовал гол Сауда Харири, забитый в матче "Аль-Иттихад" - "Аль-Вахда".

Отдать свой голос можно  было на сайте АФК.

Во втором полуфинале за победу боролись футболист Андраник Теймурян, забивший шикарный гол в матче 2013 года "Бурирам Юнайтед" - "Истиклол", и Абдулазиз Аль-Доусарий, ставший автором красивого забитого мяча в поединке "Аль-Иттихад" - "Аль-Хилал". В финал вышел Теймурян.




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