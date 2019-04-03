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Легенда бразильского футбола Пеле

Легендарный футболист Пеле госпитализирован в Париже

© AFP 2018 / FRANCK FIFE
Спорт
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За последние несколько лет Пеле не раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Король футбола Пеле госпитализирован в Париже, сообщает RMC Sport. Он почувствовал себя плохо после встречи с лидером сборной Франции и "ПСЖ" Килианом Мбаппе.

В январе экс-футболист заявил, что Мбаппе "может стать новым Пеле" и добавил, что не шутит. 

Бразильца привезли в больницу с высокой температурой, у него также наблюдались судороги. При этом источники из окружения экс-футболиста рассказали, что его жизни ничто не угрожает. Тем не менее, 78-летний Пеле пока остается под наблюдением врачей.

За последние несколько лет он не раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. На жеребьевке чемпионата мира в Москве, состоявшейся в декабре 2017 года, он находился в инвалидном кресле, так как перенес операцию на бедре. А в январе 2018-го был госпитализирован из-за истощения организма. 

Пеле родился 23 октября 1940 года. Играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

Король футбола Эдсон Арантес ду Насименту, он же Пеле, забивает второй гол в ворота сборной Мексики на чемпионате мира в Чили в 1962 году
© Sputnik /
Король футбола Эдсон Арантес ду Насименту, он же Пеле, забивает второй гол в ворота сборной Мексики на чемпионате мира в Чили в 1962 году

Он провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Пеле является единственным футболистом в мире, который три раза становился чемпионом мира как игрок.

Стал игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.

Пеле и советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи (справа) и полузащитник Георгий Владимирович Сичинава (второй справа)
© РИА Новости
Пеле и советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи (справа) и полузащитник Георгий Владимирович Сичинава (второй справа)
Теги:
Бразилия, Футболист, футбол



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