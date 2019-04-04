Узбекистан повысил свою позицию в новом рейтинге ФИФА

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Международная федерация футбола ФИФА составила новый рейтинг сборных команд по футболу.

Национальная команда республики поднялась на четыре строчки и теперь занимает 85-е место.

В тройке лидеров по-прежнему остаются Бельгия, Франция и Бразилия.

© Sputnik / Александр Вильф В футбол будут играть по-новому: правила изменятся уже этим летом

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры. Десятого июня 2018 года было объявлено, что после окончания чемпионата мира 2018 года будет введена в действие новая система оценки, основанная на рейтинге Эло. Формула основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Первый рейтинг-лист по новой системе был опубликован 16 августа 2018 года.