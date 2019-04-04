По зову гонга: Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Двадцать шестого марта 30-летний ирландец заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Спустя девять дней боец решил вернуться.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт, сообщает РИА Новости.

В четверг Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон.

Это не первый подобный поступок бойца. В 2016 году Макгрегор уже объявлял о завершении профессиональной карьеры. Тогда на возвращение ему потребовалось всего два дня.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Свой последний бой в MMA Макгрегор провел 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.

AP Photo/John Locher Конор Макгрегор уходит на пенсию

Всего за карьеру в смешанных единоборствах он одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Скандальный боец очень интересно проводит весну. Двадцать первого марта Конор был задержан в Майами-Бич в штате Флорида по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба.