17:56 04 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором

По зову гонга: Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

AP Photo/John Locher
Спорт
Получить короткую ссылку
80 0 0

Двадцать шестого марта 30-летний ирландец заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Спустя девять дней боец решил вернуться.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт, сообщает РИА Новости.

В четверг Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон.

Это не первый подобный поступок бойца. В 2016 году Макгрегор уже объявлял о завершении профессиональной карьеры. Тогда на возвращение ему потребовалось всего два дня.

Свой последний бой в MMA Макгрегор провел 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор
AP Photo/John Locher
Конор Макгрегор уходит на пенсию

Всего за карьеру в смешанных единоборствах он одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Скандальный боец очень интересно проводит весну. Двадцать первого марта Конор был задержан в Майами-Бич в штате Флорида по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба.

 

Теги:
Спорт, спорт, борьба, Борьба



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Джастин Бибер и Хейли
Знаменитости, страдающие биполярным расстройством
Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина: какой совет дал бойцу президент
Ташкентское метро: где и когда появятся новые станции

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054