Специалисты в Узбекистане обсудили, как надо кормить спортсменов

На конференции в Национальном олимпийском комитете прозвучали доклады о применении различных добавок, составлении меню с учетом вида спорта и многом другом.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Научно-практическая конференция "Проблемы рационального питания спортсменов" прошла в Национальном олимпийском комитете, сообщает пресс-служба НОК.

В конференции, организованной научно-практическим центром спортивной медицины (РНПЦСМ) при поддержке Национального олимпийского комитета, участвовали руководители и сотрудники РНПЦСМ, специалисты и представители НОК, Национального антидопингового агентства (UzNADA), медики и старшие тренеры спортивных федераций и ассоциаций, СМИ.

Как отметил директор департамента НОК Рустам Тухтамишев, именно рациональное питание во многом определяет достижение необходимого тренировочного эффекта.

"Процесс подготовки спортсменов к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм в самом разгаре, и мы, конечно же, уверены, что наши диетологи, наряду с другими корифеями спортивной медицины, в тесном сотрудничестве с тренерами и другими заинтересованными специалистами сделают все от них зависящее для обеспечения всесторонней подготовки и достойного выступления наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде", — подытожил Тухтамишев.

В программе конференции были доклады о вопросах рационального и правильного питания, использовании углеводов, минералов, витаминов, а также энергетической и пищевой ценности продуктов, применении белковых и протеиновых добавок, формировании меню с учетом вида спорта.