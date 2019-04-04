17:55 04 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Конференция о питании спортсменов

Специалисты в Узбекистане обсудили, как надо кормить спортсменов

Национальный олимпийский комитет
Спорт
Получить короткую ссылку
19 0 0

На конференции в Национальном олимпийском комитете прозвучали доклады о применении различных добавок, составлении меню с учетом вида спорта и многом другом.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Научно-практическая конференция "Проблемы рационального питания спортсменов" прошла в Национальном олимпийском комитете, сообщает пресс-служба НОК.

В конференции, организованной научно-практическим центром спортивной медицины (РНПЦСМ) при поддержке Национального олимпийского комитета, участвовали руководители и сотрудники РНПЦСМ, специалисты и представители НОК, Национального антидопингового агентства (UzNADA), медики и старшие тренеры спортивных федераций и ассоциаций, СМИ.

Как отметил директор департамента НОК Рустам Тухтамишев, именно рациональное питание во многом определяет достижение необходимого тренировочного эффекта.

"Процесс подготовки спортсменов к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм в самом разгаре, и мы, конечно же, уверены, что наши диетологи, наряду с другими корифеями спортивной медицины, в тесном сотрудничестве с тренерами и другими заинтересованными специалистами сделают все от них зависящее для обеспечения всесторонней подготовки и достойного выступления наших спортсменов на предстоящей Олимпиаде", — подытожил Тухтамишев.

В программе конференции были доклады о вопросах рационального и правильного питания, использовании углеводов, минералов, витаминов, а также энергетической и пищевой ценности продуктов, применении белковых и протеиновых добавок, формировании меню с учетом вида спорта.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Джастин Бибер и Хейли
Знаменитости, страдающие биполярным расстройством
Хабиб Нурмагомедов рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина: какой совет дал бойцу президент
Ташкентское метро: где и когда появятся новые станции

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054