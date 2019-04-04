Одил Ахмедов: в Китае все продукты привожу из Узбекистана

Футболист сборной Узбекистана сейчас играет за китайский клуб, но с ностальгией вспоминает выступления в России.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Капитан сборной Узбекистана и игрок клуба "Шанхй СИПГ" Одил Ахмедов в интервью "Известиям" рассказал о жизни в Китае, российском отрезке карьеры и предложениях от зарубежных клубов.

Ахмедов, которого в Узбекистане признавали футболистом года шесть раз, перешел в китайский клуб в конце 2016 года. Он признался, что уже его отлично встретили в Китае, и делали все необходимое для его комфорта. Тем не менее, различия менталитета быта оказались настолько ощутимы, что игрок по-настоящему освоился в Поднебесной только спустя три года. Но вот к местную кухню он полюбить так и не смог.

"До сих пор не могу привыкнуть к китайской кухне. По этой причине продукты питания привожу из Узбекистана. Дома сами готовим узбекские национальные блюда", - сказал игрок.

Однако сами китайцы, по его словам, очень позитивные и всегда готовы помочь.

Тем не менее, и по России, где он провел довольно длительный промежуток своей карьеры, Ахмедов немного скучает.

"В российском чемпионате я провел шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в моей памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту — сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят", - поделился он.

Футболист добавил, что и сейчас готов рассмотреть предложения из Российской Премьер-Лиги, потому что высоко оценивает чемпионат России.

Я не могу называть цифры, но по сравнению с «Краснодаром» зарплата выросла в геометрической прогрессии.

На родине в Узбекистане Ахмедов открыл академию для юных футболистов. В ближайшее время она начнет взаимодействовать с академиями за рубежом, в том числе с футбольной школой российского "Краснодара".

"Для меня важно качественно развивать академию. Очень хочется, чтобы в будущем сборная Узбекистана попала на чемпионат мира и в ее составе сыграли наши воспитанники. Если это случится, то я буду невероятно горд. Это дороже любых денег", - заявил Ахмедов.

Он добавил, что открытие академии было частной инициативой. Эту идею поддержали его близкие друзья, с которыми он знаком со времен выступлений за ташкентский "Пахтакор".