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Началось голосование за самый красивый гол Лиги чемпионов АФК

Началось голосование за самый красивый гол Лиги чемпионов АФК

AFK
Спорт
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Пока узбекистанец отстает от Андраника Теймуряна - у Алибаева всего 15% голосов.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Сегодня началось голосование за лучший гол в истории Лиги чемпионов АФК. Теперь вы можете повлиять на судьбу Икрома Алибаева, проголосовав за него по ссылке.

Пока узбекистанец отстает от Андраника Теймуряна - у Алибаева всего 15% голосов.

Лучший в лиге чемпионов: умопомрачительный гол узбекистанца
© Одноклассники
Лучший в Лиге чемпионов: умопомрачительный гол узбекистанца - видео

Напомним, гол, забитый в матче ташкентского "Локомотива" против клуба "Аль-Вахда" в 2018 году, в голосовании на звание самого красивого забитого мяча в истории Лиги чемпионов АФК вышел в финал.

На 53-й минуте противостояния полузащитник Икром Алибаев точнейшим ударом со своей половины поля отправил мяч прямо в сетку, обманув не только вратаря гостей, но и, казалось бы, законы физики.

Соперникам оставалось только в недоумении разводить руками и хвататься за головы.

Теги:
Видео, футбол, Футбол, спорт, Спорт



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