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Шахобиддин Зоиров

Боксер-чемпион из Узбекистана 5 апреля проведет первый бой на профи-ринге

© НОК Узбекистана
Спорт
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За плечами соперника узбекистанца пять побед, четыре поражения и одна ничья.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Олимпийский чемпион Рио, призер Азиатских игр Шахобиддин Зоиров 5 апреля проведет первый бой на профессиональном ринге, сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.

Узбекский боксер Шахобиддин Зоиров. Фото с места события
© REUTERS / /Peter Cziborra
Шахобиддин Зоиров принес Узбекистану третье "золото" Рио
Поединок пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Соперником Зоирова станет представитель Индонезии Энтони Хольт, на счету которого десять профессиональных боев. Хольт одержал пять побед, четыре раза проигрывал и один бой завершил вничью.

Вес Зоирова составляет 54,88 килограмма, а его соперника — 54,38 килограмма.

В НОК напомнили, что Шахобиддин Зоиров подписал контракт с промоутерской компанией MTK Global.

Зоиров родился 3 марта 1993 года в Кагане (Бухарская область). Спортсмен является чемпионом в весовой категории до 52 килограммов среди мужчин по боксу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером Чемпионата Азии по боксу в Аммане (2013 год), в Таиланде (2015 год) и Азиатских игр 2014 года в Инчхоне. 

Теги:
ОАЭ, спорт, боксер, Бокс, Бокс



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