"Семург" сыграет с "Бинокором" в финале чемпионата Узбекистана по хоккею

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В финале чемпионата Узбекистана по хоккею сыграют клубы "Бинокор" и "Семург", сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

"В пятом матче полуфинальной серии команда "Семург" со счетом 4:1 одержала победу над "Хумо" и стала вторым финалистом, выиграв общую серию со счетом 3:2", - говорится в сообщении НОК.

Финальные матчи между "Бинокором" и "Семургом" состоятся 8, 10 и 12 апреля.

Ранее "Бинокор" стал первым финалистом турнира, клуб трижды обыграл "Ташкент".

Напомним, Федерации хоккея России (ФХР) и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. ФХР выразила готовность передать Федерации хоккея Узбекистана наработки по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина".