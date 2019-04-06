ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Женская олимпийская сборная Узбекистана разгромила Иорданию во втором отборочном раунде Олимпийских игр в Токио-2020. Об этом передает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Встреча прошла на стадионе "Локомотив" и завершилась со счетом 2:0 в пользу узбекистанок.

Заключительный поединок подопечные Бахрома Норсафарова проведут 9 апреля против сборной Гонконга.

Сборная Узбекистана пока сохраняет шансы на выход в третий этап. Турнир проводится по регламенту ФИФА, в случае равенства очков преимущество получает та команда, которая имеет лучшую разницу мечей, а не лучшие показатели в очных матчах. Для того, чтобы оказаться в третьем этапе, узбекской команде необходимо победить Гонконг и надеяться на поражение Вьетнама в матче с Иорданией.