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Женская олимпийская сборная Узбекистана

Женская олимпийская сборная Узбекистана разгромила Иорданию

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Теперь узбекистанки сыграют 9 апреля против сборной Гонконга.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Женская олимпийская сборная Узбекистана разгромила Иорданию во втором отборочном раунде Олимпийских игр в Токио-2020. Об этом передает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Встреча прошла на стадионе "Локомотив" и завершилась со счетом 2:0 в пользу узбекистанок.

Заключительный поединок подопечные Бахрома Норсафарова проведут 9 апреля против сборной Гонконга. 

Сборная Узбекистана пока сохраняет шансы на выход в третий этап. Турнир проводится по регламенту ФИФА, в случае равенства очков преимущество получает та команда, которая имеет лучшую разницу мечей, а не лучшие показатели в очных матчах. Для того, чтобы оказаться в третьем этапе, узбекской команде необходимо победить Гонконг и надеяться на поражение Вьетнама в матче с Иорданией.

Теги:
Футбол, Иордания, Узбекистан



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