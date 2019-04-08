Составлен рейтинг дзюдоистов после Гран-при Антальи

Самые значимые изменения произошли в категории -73 кг, где лидером стал представитель Южной Кореи Ан Чангрим.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана после завершения Гран-при Антальи составил олимпийский рейтинг дзюдоистов, сообщается на сайте.

Самые значимые изменения произошли в категории -73 кг, где лидером стал представитель Южной Кореи Ан Чангрим. Победа в Анталье обеспечила ему первую строчку в рейтинге.

После выступления и завоевания второго места на Гран-при Кемран Нуриллаев (-60 кг) приблизился к зоне путевки на Олимпийские игры.

60 кг: 1. Роберт Мшвидобадзе (Россия) – 2251 очко, 8 (8 - предыдущее место в рейтинге). Шарофиддин Лутфуллаев – 1220 очков (в зоне путевки), 35 (35). Диёрбек Урозбоев – 378 очков (вне зоны путевки), 41 (116). Кемран Нуриллаев – 303 очка (вне зоны путевки).

66 кг: 1. Жоширо Маруяма (Япония) – 2250 очков, 14 (13). Сардор Нуруллаев – 877 очков (в зоне путевки), 26 (24). Шахрам Ахадов – 569 очков (в зоне путевки).

73 кг: 1. Ан Чангрим (Южная Корея) – 2150 очков, 16 (15). Хикматиллох Тураев – 831 очко (в зоне путевки).

81 кг: 1. Саги Муки (Израиль) – 1975 очков, 40 (39). Шарофиддин Болтабоев – 348 (вне зоны путевки).

90 кг: 1. Николоз Шеразадишвили (Испания) – 2451 очко, 55 (54). Давлат Бобонов – 261 очко (вне зоны путевки).

-100 кг: 1. Варлам Липартелиани (Грузия) – 2351 очко, 24 (23). Мухаммадкарим Хуррамов – 626 (континентальная квота).

+100 кг: 1. Гурам Тушишвили (Грузия) – 2255 очков, 5 (4). Бекмурод Олтибоев – 1360 очков (в зоне путевки).