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Футболисты катарского клуба Аль-Садд Хави и Габи на пути в Ташкент

Легенда "Барселоны" и сборной Испании сыграет в Ташкенте

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Спорт
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Полузащитник "Аль-Садда" Хави сыграет в матче Лиги чемпионов Азии против "Пахтакора".

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Бывший капитан и полузащитник испанской "Барселоны" и бывший вице-капитан национальной сборной Испании Хави прибыл в столицу Узбекистана в составе катарского клуба "Аль-Садд".

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Азии "Аль-Садд" проведет матч против "Пахтакора".

Игра состоится 9 апреля на стадионе "Пахтакор" в 19:00 по местному времени.

Напомним, Хави - двукратный чемпион Европы и чемпион мира. С каталонской "Барселоной" он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА четыре раза.

В составе "Аль-Садда" выступает и другой испанский футболист - Габи. В основную сборную страны он не вызывался, но с клубом "Атлетико Мадрид" он дважды выигрывал Лигу Европы и становился финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

 




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