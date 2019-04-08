Легенда "Барселоны" и сборной Испании сыграет в Ташкенте

Полузащитник "Аль-Садда" Хави сыграет в матче Лиги чемпионов Азии против "Пахтакора".

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Бывший капитан и полузащитник испанской "Барселоны" и бывший вице-капитан национальной сборной Испании Хави прибыл в столицу Узбекистана в составе катарского клуба "Аль-Садд".

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Азии "Аль-Садд" проведет матч против "Пахтакора".

Игра состоится 9 апреля на стадионе "Пахтакор" в 19:00 по местному времени.

Напомним, Хави - двукратный чемпион Европы и чемпион мира. С каталонской "Барселоной" он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА четыре раза.

В составе "Аль-Садда" выступает и другой испанский футболист - Габи. В основную сборную страны он не вызывался, но с клубом "Атлетико Мадрид" он дважды выигрывал Лигу Европы и становился финалистом Лиги чемпионов УЕФА.