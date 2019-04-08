Один из сильнейших гроссмейстеров России проведет мастер-классы в Ташкенте

В субботу, 13 апреля, в Узбекистан прибудет победитель элитных международных шахматных турниров Ян Непомнящий.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Один из лучших российских шахматистов Ян Непомнящий проведет мастер-классы в Ташкенте. Гроссмейстер прибудет в узбекскую столицу 13 апреля.

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана, в рамках визита Непомнящий сыграет в быстрые шахматы с членом команды сборной Узбекистана, а также проведет мастер-классы для юных шахматистов, членов ООО "Central Chess Club".

Ян Непомнящий - двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России, победитель элитных международных шахматных турниров в Китае, России, Германии.

На прошедшей в 2018 году Всемирной шахматной олимпиаде в Грузии Ян Непомнящий играл на второй доске за команду России, которая заняла в итоге третье место.

Имея международный рейтинг 2773, Ян Непомнящий в настоящий момент является первым по рейтингу среди шахматистов России.