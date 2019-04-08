Курсант из Узбекистана привезет в Ташкент чемпионский пояс ММА

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Курсант Академии Вооруженных Сил Узбекистана Бекзод Нурматов стал победителем IV этно-турнира по смешанным единоборствам ММА "Батыр башы", проходившего в Бишкеке, сообщает пресс-служба Минобороны.
Честь Узбекистана на соревнованиях защищали Бекзод Нурматов и Абдулазиз Утамуродов.
Всего за главный приз турнира – чемпионский пояс в весе 84 кг боролись четыре спортсмена.
В финале должны были встретиться два бойца из Узбекистан. Но в предфинальной битве Утамурадов сильно травмировал ногу и вынужден был сняться с соревнований. Таким образом Нурматов получил чемпионский пояс, который привезет на родину.
Смешанные боевые искусства (MMA — от английского Mixed Martial Arts) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу.