Курсант из Узбекистана привезет в Ташкент чемпионский пояс ММА

За главный приз турнира в Бишкеке боролись два представителя Узбекистана, и оба вышли в финал.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Курсант Академии Вооруженных Сил Узбекистана Бекзод Нурматов стал победителем IV этно-турнира по смешанным единоборствам ММА "Батыр башы", проходившего в Бишкеке, сообщает пресс-служба Минобороны.

Честь Узбекистана на соревнованиях защищали Бекзод Нурматов и Абдулазиз Утамуродов.

Всего за главный приз турнира – чемпионский пояс в весе 84 кг боролись четыре спортсмена.

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В первой схватке против кыргызского спортсмена Кадыра Курстан уулу Абдулазиз Утамурадов техническим нокаутом одержал чистую победу. А вот Бекзод Нурматов с большим трудом взял верх над соперником из Казахстана.

В финале должны были встретиться два бойца из Узбекистан. Но в предфинальной битве Утамурадов сильно травмировал ногу и вынужден был сняться с соревнований. Таким образом Нурматов получил чемпионский пояс, который привезет на родину.

Смешанные боевые искусства (MMA — от английского Mixed Martial Arts) — боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и на полу.