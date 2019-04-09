"Бинокор" заткнул за пояс "Семург" в первом финальном матче

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. "Бинокор" победил "Семург" в первом финальном матче серии плей-офф чемпионата Узбекистана по хоккею, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Бинокора".
Вторая игра состоится 10 апреля. Завершающий матч пройдет 12 апреля.
Напомним, федерации хоккея России (ФХР) и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. ФХР выразила готовность передать Федерации хоккея Узбекистана наработки по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина".