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Игроки клуба Бинокор

"Бинокор" заткнул за пояс "Семург" в первом финальном матче

© НОК Узбекистана
Спорт
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Команды встретятся во второй раз 10 апреля.

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. "Бинокор" победил "Семург" в первом финальном матче серии плей-офф чемпионата Узбекистана по хоккею, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Бинокора".

Вторая игра состоится 10 апреля. Завершающий матч пройдет 12 апреля.

Напомним, федерации хоккея России (ФХР) и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. ФХР выразила готовность передать Федерации хоккея Узбекистана наработки по национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина".

Теги:
Спорт, Хоккей, Узбекистан



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