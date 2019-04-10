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Впервые в истории турнир Tashkent Open выиграла девушка

Россиянка удивила всех на турнире Tashkent Open-2019

© Федерация кегельного спорта Узбекистана
Спорт
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В финале соревнований 19-летняя спортсменка из РФ оказалась сильнее своих соотечественников.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Россиянка Мария Кошель стала победительницей ежегодного турнира по боулингу Tashkent Open - 2019, сообщает сайт Федерации кегельного спорта Узбекистана.

"Честно сказать, не ожидала от себя такого результата. Полагала, что если пробьюсь в решающий матч, то смогу побороться максимум за третье место, так как буду сильно переживать. Однако, когда вышла на дорожки, то абсолютно не нервничала. Была удивлена своему спокойствию. Ощущала себя даже более раскованно, чем в квалификационные геймы", — отметила победительница.

Кегли для боулинга
© Sputnik / Виталий Аньков
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В тройку призеров также вошли Александр Васекин и Алексей Паршуков. Оба призера также представляли на турнире Российскую Федерацию. А вот четвертое место уже досталось узбекистанцу Бекзоду Тухтаниязову.

За всю историю турнира Tashkent Open золотую медаль ни разу не удавалось выиграть представительницам прекрасного пола. Мария Кошель не только нарушила эту негласную традицию, но и побила рекорд по количеству очков в одном гейме, набрав 284 балла в финальной части соревнования.

"Приехав в Ташкент, была приятно удивлена такому количеству спортсменов. Видно, что ваши участники тренируются целенаправленно, анализируя свои действия на дорожках. Они горят этим делом, поэтому могут быть конкурентоспособными на самых крупных мировых турнирах", — добавила победительница Tashkent Open - 2019.

В топ-10 по итогам соревнований вошли еще двое боулеров Узбекистана – Бахтиер Далабаев (шестое место) и Даврон Туйчиев (девятое место). Соревнования проходили с 30 марта по 6 апреля.

Теги:
Узбекистан, турнир, женщина, Боулинг



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