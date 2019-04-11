"Семург" победил "Бинокор" и сравнял счет в финальной серии

Третий матч между командами состоится в пятницу, 12 апреля.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В среду, 11 апреля, в чемпионате Узбекистана по хоккею состоялся второй матч финальной серии плей-офф. Команда "Семург" со счетом 5:4 одержала победу над "Бинокором" и сравняла счет в серии — 1:1, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Третий матч между командами состоится в пятницу, 12 апреля.

В 1972 году Узбекистан попал в книгу рекордов Гиннесса как самая южная страна мира, в которой существует хоккей на льду.

В 1973 году "Бинокор" вошел в пятерку лучших команд Восточной зоны и прославился на весь Советский Союз.

Однако в 1988 году команда была расформирована. Начиная с 1989 и до 2012 года в истории хоккея в Узбекистане возникла более чем 20-летняя пауза, которая была прервана в 2013 году, когда силами энтузиастов из числа ветеранов "Бинокора" и Министерства по делам культуры и спорта хоккейный клуб был возрожден.

Сегодня в республике создана Федерация хоккея. Ее целью является сделать хоккей популярным и массовым видом спорта. В Ташкенте открыли суперсовременную арену "Хумо".