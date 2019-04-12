В Ташкенте сегодня стартует Кубок Азии по дзюдо

За Тashkent Cadet Asian Cup 2019 поборются дзюдоисты из Узбекистана, России, ОАЭ, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. С 12 по 15 апреля в спортивном комплексе "Универсал" пройдет открытый Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи, посвященный памяти Учкуна Мурадова.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

В общей сложности в турнире примут участие 245 спортсменов из шести стран. За призовые места Тashkent Cadet Asian Cup 2019 будут бороться помимо дзюдоистов Узбекистана команды России, ОАЭ, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В составе Узбекистана (111) и Казахстана (82) больше всего участников.

В соревнованиях будут представлены следующие категории:

- Молодежь: -50 кг (16 участников), -55 кг (26), -60 кг (27), -66 кг (26), -73 кг (18), -81 кг (16), -90 кг (16), +90 кг (16)

- Девушки: -40 кг (6 участниц), -44 кг (12), -48 кг (9), -52 кг (9), -57 кг (12), -63 кг (14), -70 кг (12), +70 кг (10).