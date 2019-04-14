Воспитанники детских домов из Узбекистана снова громят оппонентов

В июле этого года футбольная команда примет участие в чемпионате мира в Польше.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Сборная Узбекистана, состоящая их воспитанников детских домов была приглашены на международный турнир "Келажак сендан бошланади!" ("Будущее начинается с тебя"), который прошёл в Таджикистане, сообщает сайт Ассоциации футбола Узбекистана

Сборная Узбекистана, состоящая из воспитанников детских домов, одержала сокрушительную победу над воспитанниками детских домов Таджикистана со счётом 4:0. Таким образом, Узбекистана стали победителями данного соревнования.

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Сборная Узбекистана, состоящая из воспитанников детских домов, во главе с тренером Жамшидом Асадовым в июле этого года примет участие в чемпионате мира в Польше. С целью подготовки к предстоящему турниру Ассоциация футбола Узбекистана создает все необходимые условия для сборной команды.