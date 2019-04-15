Не оставили шансов соперникам: дзюдоисты Узбекистана рвут всех

Юноши и девушки ошеломляют своими успехами на открытом Кубке Азии.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В спортивном комплексе "Универсал" продолжаются соревнования открытого Кубка Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

В третий соревновательный день турнира памяти Учкуна Мурадова в четырех весовых категориях среди молодежи спортсмены из Узбекистана заняли первые места. Не менее успешно выступили и девушки в разных весовых категориях.

Результаты третьего дня соревнований:

Юноши

В весовой категории до 60 кг первое место занял узбекистанец Бобур Ваджиев, второе и третье места на пьедестале достались его соотечественникам Тимуру Абишеву и Собирхуже Юсупову.

В категории до 66 кг призерами стали узбекские спортсмены Дилшодбек Йулдошев, Вагиф Ибодов и Зафарбек Урмоналиев.

Категория до 73 кг покорилась узбекистанцам Мухаммаду Жумаеву, Авазбеку Исмоилову, Жалолиддину Бойназарову и Жайхунбеку Назарову.

В весе до 81 кг награды распределились между Улугбеком Уроковым (Узбекистан), Аскарбеком Авгановым (Узбекистан), Дмитрием Хазиевым (Россия) и Нурбеком Ортаем из Казахстана.

Спортсменам из Узбекистана не было равных и среди девушек:

В категории до 48 кг весь пьедестал был отдан Юляне Максетбаевой (Узбекистан), Кухунуре Бону Икромовой (Узбекистан) и Гулшоде Халиловой (Узбекистан).

Весовая категория до 52 кг: Сита Кадамбоева (Узбекистан), Зарнигор Раҳмиддинова (Узбекистан), Рускажон Йулдошева (Узбекистан).

Только в категории до 57 кг Ибодатхон Агажонова из Узбекистана пропустила вперед себя россиянку Дарью Кашину, Шохиду Каландарову из Таджикистана и Зирегул Кадирову из Кыргызстана.

Спортсменки весом до 63 кг Хожиниса Камолиддинова (Узбекистан), Фарангиз Холмуродова (Узбекистан), Фарангиз Хожиева (Узбекистан) и Равшана Амангелдиева (Узбекистан) оставили соперниц без заветных призов.

О том, как прошел первый день соревнований, читайте в материале Sputnik Узбекистан.