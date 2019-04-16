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Муроджон Ахмадалиев завоевал чемпионский пояс WBA InterContinental в США

Непобедимый узбекский боксер выйдет на ринг 19 апреля в Лос-Анджелесе

© Instagram / vadimkteam
Спорт
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Ранее Всемирная боксерская ассоциация назвала узбекистанца Муроджона Ахмадалиева сильнейшим боксером в своей весовой категории.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев вновь поднимется на ринг уже в пятницу, 19 апреля (по Ташкенту 20 апреля).

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана, бой состоится в Лос-Анджелесе (США).

Узбекский спортсмен встретится с мексиканцем Карлосом Карлсоном.

Карлосу Карлсону 28 лет. На профессиональном ринге он провел 28 боев, из которых 23 окончились его победой (14 нокаутов), и пять - проигрышем.

Муроджон Ахмадалиев провел пять боев и во всех праздновал победу.

Муроджон Ахмадалиев завоевал первый в своей карьере пояс чемпиона >>>

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира в семнадцати весовых категориях. Выступающий в суперполулегком весе (-55,34 кг) Муроджон Ахмадалиев занял в рейтинге первое место в своей весовой категории.




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