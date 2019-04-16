Запретные нежности: английского футболиста наказали за поцелуй на поле

Судья посчитал неспортивным поведение Эшли Барнса, который поцеловал соперника во время матча.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Нападающий футбольного клуба "Бернли" Эшли Барнс заработал желтую карточку во время матча с клубом "Кардифф", сообщает издание Sport Bible.

Судья встречи решил наказать Барнса за необычное поведение - в конце первого тайма он вступил в перепалку с соперником, после чего неожиданно поцеловал его в нос.

Арбитр не оценил романтичности поступка и выписал футболисту предупреждение за неспортивное поведение.

Отметим, что встреча завершилась победой "Бернли" со счетом 2:0.

Ранее стало известно, чем закончился скандал с Аязом Гулиевым. Футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев после конфликта с американцем, которому он разбил нос, принес ему извинения и признал, что повел себя агрессивно, а также заявил, что эта история станет для него уроком на всю жизнь. "Спартак" объявил, что руководство клуба приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.