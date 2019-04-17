Синхронистки из Узбекистана попробуют покорить Казань

На третьем этапе Мировой серии FINA по синхронному плаванию Узбекистан представят Анастасия Морозова, Анна Елтышева и Диана Онкес.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Узбекистанские спортсменки выступят на третьем этапе Мировой серии FINA по синхронному плаванию, который пройдет в Казани с 19 по 21 апреля, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Узбекистан представят Анастасия Морозова, Анна Елтышева и Диана Онкес под руководством тренера Эльмиры Файзуллаевой.

Девушки выступят с технической и произвольной программой.

Мировая серия состоит из восьми этапов. В Казани пройдет третий этап. География последующих соревнований: Токио (Япония, 27-29 апреля), Пекин (Китай, 4-6 мая), Гринсборо (США, 24-26 мая), Квебек (Канада, 30 мая — 1 июня) и Барселона (Испания, 31 мая — 2 июня).

Синхронистки Узбекистана кроме Казани планируют также выступить в Токио, Пекине и Барселоне.