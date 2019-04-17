На родине ценят: триумфаторов Кубка мира по самбо наградили в Узбекистане

Сборная Узбекистана на Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева" стала второй в общекомандном зачете.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Самбистов из Узбекистана, успешно выступивших на Кубке мира в Москве, наградили в Национальном олимпийском комитете.

Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева" 22-23 марта. В нем принимали участие самбисты из 35 стран. Узбекистан был представлен 13 спортсменами. Команда республики в итоге завоевала 13 медалей (2 золота, 5 серебро, 6 бронза) различного достоинства и стала второй в общекомандном зачете после страны-хозяйки.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана Удачно выступивших на Кубке мира самбистов наградили в НОК

Наградами высшей пробы отметились Зафар Аллаберганов (68 кг, боевое самбо) и Сирожиддин Аноркулов (-57 кг, боевое самбо), серебряными призерами стали Бекзод Нурматов (-82 кг, боевое самбо), Урмонова Зарнигор (-56 кг), Расулов Шерзод (-62 кг), Кудратов Истам (-74 кг), Исмаилов Хакимжон (+100 кг, боевое самбо) и Якубов Немат (-90 кг). Бронзовые медали завоевали Улугбек Рахмонов (-82 кг), Зухрахон Маъмуржонова (-52 кг), Тимур Худойкулов (-68 кг), Абдикеримов Икрам (-52 кг) и Жалолов Аббос (-74 кг).

"Вместе с новым руководством мы будем прорабатывать новые идеи, методы и делать все, чтобы самбо развивалось в нашей стране. Как вам известно борьба самбо получила временное признание Международного олимпийского комитета, а это означает, что в будущем самбо может войти в программу Олимпийских игр. Надеемся, что вы продолжите успешно выступать и радовать нас своими громкими победами", — отметил президент НОК Умид Ахмаджанов.

Победителям, призерам и тренерам от имени НОК вручили планшеты модели Samsung Galaxy Tab и дипломы.