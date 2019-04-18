В яблочко: в Ташкенте проводят чемпионат по стрельбе

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Чемпионат Узбекистана по стрельбе среди молодежи стартовал в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Соревнования проходят в спортивном комплексе Министерства обороны и продлятся до 25 апреля.
Победители чемпионата получат право на льготной основе поступить в вуз.
На торжественной церемонии открытия турнира от имени НОК выступил советник президента Национального олимпийского комитета Назиржон Худойкулов.
- В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по стрельбе
- На торжественной церемонии открытия турнира от имени НОК выступил советник президента Национального олимпийского комитета Назиржон Худойкулов
- В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по стрельбе
- В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по стрельбе
В начале этой недели в Узбекистане выявили победителя первого чемпионата страны по хоккею. Дебютный турнир выиграл "Семург", в упорной серии финальных матчей одолевший команду "Бинокор".