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В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по стрельбе

В яблочко: в Ташкенте проводят чемпионат по стрельбе

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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В столице Узбекистана начался чемпионат по стрельбе среди молодежи.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Чемпионат Узбекистана по стрельбе среди молодежи стартовал в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Соревнования проходят в спортивном комплексе Министерства обороны и продлятся до 25 апреля.

Победители чемпионата получат право на льготной основе поступить в вуз.

На торжественной церемонии открытия турнира от имени НОК выступил советник президента Национального олимпийского комитета Назиржон Худойкулов.

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© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
В Ташкенте стартовал чемпионат Узбекистана по стрельбе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, что недавно НОК назвал имена участников сборной Узбекистана, которые поедут на чемпионат Азии по легкой атлетике. Сборная Узбекистана будет бороться за медали в 21 категории. В программе представлены как мужские, так и женские виды спорта. Всего в соревнованиях примут участие более 700 спортсменов из разных стран Азии.

В начале этой недели в Узбекистане выявили победителя первого чемпионата страны по хоккею. Дебютный турнир выиграл "Семург", в упорной серии финальных матчей одолевший команду "Бинокор".

 

Теги:
Ташкент, чемпионат, Стрелковый спорт, стрельба



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