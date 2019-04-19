Шомуродова признали лучшим игроком матча со "Спартаком"

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Болельщики ФК "Ростов" признали узбекистанца Эльдора Шомуродова лучшим игроком матча Российской Премьер-Лиги со "Спартаком".

Напомним, "Ростов" обыграл "Спартак" в домашнем матче Российской Премьер-Лиги благодаря голу Эльдора Шомуродова в концовке матча.

Счет в игре открыли хозяева поля на 13-й минуте, но к середине первого тайма гости сумели сравнять счет. Во втором тайме "Ростов" завладел инициативой, на 80-й минуте Эльдор Шомуродов головой забил мяч в ворота "Спартака" после точной передачи Романа Еременко.

Элдор Шомуродов - "Ростсельмаш лучший игрок матча" против "Спартака"



Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/JnoAYgW10r — Football Club Rostov (@rostovfc) April 18, 2019

В голосовании на сайте клуба болельщикам предлагалось поставить футболистам "Ростова" оценки за матч по шкале от 1 до 5. Шомуродов получил самую высокую оценку - 4,85.

Напомним, узбекистанец выступает за российский клуб "Ростов" с июля 2017 года. На его счету 45 матчей и 5 голов во всех турнирах.