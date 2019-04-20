Прийти в дом и лично посмотреть: хокимияты помогут спортсменам в областях

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Совещание специалистов Национального олимпийского комитета Узбекистана и заместителей хокимов областей прошло накануне в Ташкенте, сообщает пресс-служба НОК.

На встрече стороны обсудили, как помочь спортсменам, которые представляют свою родину на различных соревнованиях, какую поддержку оказать им.

Национальный олимпийский комитет Специалисты в Узбекистане обсудили, как надо кормить спортсменов

Главной мыслью мероприятия было то, что в областях очень много талантливых спортсменов, которые заслуживают внимания и которым необходим индивидуальный подход. То есть атлеты должны думать только о предстоящей Олимпиаде, и их больше ничего не должно беспокоить.

По словам генерального секретаря НОК Жасура Матчанова, в настоящее время комитет наладил совместную работу с диетологами, психологами, каждые три месяца специальная комиссия следит за показателями выступлений атлетов.

"Но никто не застрахован от проблем. Мы призываем вас оказывать поддержку спортсменам в областях, вплоть до того, чтобы посетить их дом, посмотреть условия, в которых живут родители. Ведь у всех бывают проблемы, и проблемы наших спортсменов нам не чужды. Кроме тренировок, сборов, соревнований и Олимпиады голова наших атлетов не должна быть забита ничем", - подчеркнул Жасур Матчанов.

Продолжая диалог, специалисты Национального олимпийского комитета также отметили, что каждый заместитель хокима может вместе со сборной командой посетить международный турнир, окунуться в атмосферу соревнований, повысить свои знания и получить опыт для осуществления плодотворной работы.