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Футбольные мячи

Снова Лига Чемпионов: клубы из Узбекистана в борьбе за выход из группы

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Ташкентские "Пахтакор" и "Локомотив" сразятся с соперниками по группе в азиатской Лиге Чемпионов по футболу.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сразу два коллектива из Узбекистана сыграют сегодня в групповом этапе главного азиатского клубного турнира, сообщает сайт AFC.

Ташкенский "Локомотив" на своем поле сразится с клубом "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Матч пройдет в Ташкенте в 18:00.

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Футболисты сыграют в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Азии. Две недели назад первый матч между этими командами закончился победой клуба из Саудовской Аравии со счетом 3:2. 

В настоящее время Локомотив с 3 очками занимает последнее место в группе, но имеет реальные шансы на выход в следующий этап турнира. Для достижения этой цели железнодорожникам необходимо выиграть оставшиеся матчи.

"Пахтакор" в Катаре выйдет на поле против "Аль-Садда". Матч начнется в 19:00. Прошлая игра с этим соперником закончилась со счетом 2:2, причем в составе гостей оба мяча забил легендарный футболист Хави, ранее выступавший за клуб "Барселона".

"Пахтакор" с 5 баллами уверенно лидирует в группе D и занимает первую строчку.

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Совсем недавно узбекистанец Икром Алибаев уступил в финальном голосовании за лучший гол в истории Лиги чемпионов АФК. Алибаев набрал всего 23% голосов, а победителем стал иранский футболист Андраник Теймурян, за красивый гол которого в матче "Бурирам Юнайтед" - "Истиклол" проголосовали 77% посетителей сайта Aзиатской конфедерации футбола.

 

Теги:
матч, ФК "Пахтакор", ФК "Локомотив", Лига чемпионов Азии, Футбол



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