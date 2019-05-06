Элдор Шомуродов спас "Ростов" от поражения - видео

В матче 27-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Краснодаром" узбекский нападающий Элдор Шомуродов помог своей команде избежать поражения, сообщает Пресс-служба ФК "Ростов".

В первом тайме игра развивалась под диктовку гостей. "Краснодар" больше владел мячом, а на 25 минуте сумел открыть счет, благодаря точному удару Виктора Классона с пенальти.

А вот после перерыва "Ростов" перехватил инициативу в игре и провел несколько опасных атак. На 66 минуте не поле вышел Элдор Шомуродов, что заметно повлияло на развитие атак хозяев поля. В концовке встречи, на 89 минуте узбекистанец замкнул головой фланговую подачу Романа Еременко и подарил ничью своей команде.