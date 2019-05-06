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Игрок ФК Ростов Элдор Шомуродов

Элдор Шомуродов спас "Ростов" от поражения - видео

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Спорт
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Узбекистанец сравнял счет в концовке встречи.

В матче 27-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Краснодаром" узбекский нападающий Элдор Шомуродов помог своей команде избежать поражения, сообщает Пресс-служба ФК "Ростов".

В первом тайме игра развивалась под диктовку гостей. "Краснодар" больше владел мячом, а на 25 минуте сумел открыть счет, благодаря точному удару Виктора Классона с пенальти.

Футбольный матч между сборными Узбекистана и Австралии
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Шомуродов: вроде только вчера мячи подавал, а уже в сборной играю

А вот после перерыва "Ростов" перехватил инициативу в игре и провел несколько опасных атак. На 66 минуте не поле вышел Элдор Шомуродов, что заметно повлияло на развитие атак хозяев поля. В концовке встречи, на 89 минуте узбекистанец замкнул головой фланговую подачу Романа Еременко и подарил ничью своей команде.

Теги:
Ростов, чемпионат России по футболу, футбол, Эльдор Шомуродов



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