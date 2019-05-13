Американский бегун вырвал победу у соперника благодаря навыкам супергероя

Пользователи по достоинству оценили "прыжок супермена", совершенный американским легкоатлетом Инфинитом Таккером во время соревнований по бегу.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Американский легкоатлет Инфинит Таккер восхитил своих болельщиков и интернет-пользователей по всему миру своим умением исполнять прыжок супергероя.

На видеокадрах, попавших в Сеть, видно, как такие супервозможности позволили ему победить на соревнованиях в Фейетвилле (США), где он выступал в беге на 400 метров с барьерами.

Спортсмен уже готов был финишировать первым, однако его стал нагонять соперник - американец Роберт Грант. Чтобы выиграть, Таккер "нырнул" на финишную прямую.

Dawg said he was not losing 💀💀 pic.twitter.com/UUbWWXHPGT — Aaron Ernest (@TheTrackMamba) 12 мая 2019 г.

Пользователи назвали такой рывок "прыжком супермена". Финиш получился зрелищным и запоминающимся. Результат Инфинита Таккера - 49,38 секунды.

​😳 pic.twitter.com/4EhCKTNDc0