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Американский бегун вырвал победу у соперника благодаря навыкам супергероя

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Пользователи по достоинству оценили "прыжок супермена", совершенный американским легкоатлетом Инфинитом Таккером во время соревнований по бегу.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Американский легкоатлет Инфинит Таккер восхитил своих болельщиков и интернет-пользователей по всему миру своим умением исполнять прыжок супергероя.

На видеокадрах, попавших в Сеть, видно, как такие супервозможности позволили ему победить на соревнованиях в Фейетвилле (США), где он выступал в беге на 400 метров с барьерами.

Спортсмен уже готов был финишировать первым, однако его стал нагонять соперник - американец Роберт Грант. Чтобы выиграть, Таккер "нырнул" на финишную прямую.

Пользователи назвали такой рывок "прыжком супермена". Финиш получился зрелищным и запоминающимся. Результат Инфинита Таккера - 49,38 секунды.

​😳 pic.twitter.com/4EhCKTNDc0

Теги:
Бег с барьерами, бег, Соревнования, спорт



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