Карнавал футбола: спортивный праздник для детей прошел в Ташкенте

Это ежегодное мероприятие отмечается 15 мая по всему Азиатскому континенту.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Ташкенте прошел фестиваль, посвященный Дню детского футбола АФК, сообщает пресс-служба ассоциации.

Мероприятие было организовано для детей до 12 лет из общеобразовательных школ. Основной целью фестиваля является популяризация детского спорта, привлечение молодого поколения к футболу и пропаганда здорового образа жизни.

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Когда закончилась официальная церемония открытия, юные футболисты вышли на поле Ассоциации футбола Узбекистана. После разминки участники продемонстрировали свое мастерство обращения с мячом.

Футбольное поле разделили на игровые секции, а участники поделились на группы. Все участники под присмотром опытных специалистов участвовали в эстафете, повышали навыки ведения мяча, отрабатывали довольно сложные технические элементы и тренировали выносливость.

День массового футбола АФК - это ежегодное мероприятие, которое отмечается 15 мая по всему Азиатскому континенту.

Напомним, что недавно в Туринском политехническом университете в Ташкенте была открыта Академия футбольного клуба "Ювентус". В ходе церемонии тренеры клуба "Ювентус" провели мастер-классы с детьми.