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Силовой экстрим

Самый сильный: в Ташкенте пройдет соревнование по силовому экстриму

© Sputnik / Олег Смыслов
Спорт
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Самое необычное состязание в эту субботу - "Тяга 18-тонного автомобиля MAN". Будет побит национальный рекорд.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Уже в эти выходные в Ташкенте соберутся самые сильные жители города: 18 мая на задней площадке гостиницы Hyatt состоится турнир по силовому экстриму на Кубок хокима города Ташкента, сообщает "Афиша.уз".

По словам издания, в соревнованиях примут участие узбекские атлеты Алихонов Шухрат, Курбонов Дилмурод, Ахмедов Дониер, Ахмедов Гиесиддин, Расулов Умид, Наимов Адхам, Джаббаров Ахрор, Абдуллаев Бекзод.

Самое необычное состязание в эту субботу - "Тяга 18-тонного автомобиля MAN". Будет побит национальный рекорд.

Напомним, силовой экстрим — это вид спорта, в котором силовые упражнения выполняются с нестандартными снарядами: большими покрышками, толстыми грифами, бетонными шарами, стойками или рамами с блинами.

Новые упражнения из силового экстрима в сочетании с соревновательным элементом помогут преодолеть плато и выйти на новый уровень тренировок.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, спорт, Спорт, экстремалы, Ташкент, Ташкент



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