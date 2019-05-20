"Пахтакор" сегодня поборется за выход в плей-офф Лиги чемпионов АФК

Для выхода в плей-офф подопечным Шоты Арвеладзе важно не проиграть, но достаточно сыграть вничью.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" 20 мая проведет матч с саудовским клубом "Аль-Ахли" в рамках шестого тура Лиги чемпионов Азии, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

Игра пройдет на King Abdullah Sports City Stadium в Джидде. Начало — в 00:00 по ташкентскому времени.

Пока у "Пахтакора" восемь баллов, он занимает второе место в турнирной таблице. "Аль-Ахли" на третьей строчке с шестью баллами.

Лидером группы D, за выход из которой сегодня поборется "Пахтакор", является катарский "Аль-Садд", в его активе десять очков.

Для выхода в плей-офф подопечным Шоты Арвеладзе важно не проиграть, но достаточно сыграть вничью.

Лига чемпионов АФК — главный клубный футбольный турнир, который проводит Азиатская конфедерация футбола среди победителей и призеров чемпионатов и обладателей кубков самых развитых в футбольном отношении азиатских стран.