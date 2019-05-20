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Матч Пахтакор — Аль-Садд

"Пахтакор" сегодня поборется за выход в плей-офф Лиги чемпионов АФК

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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Для выхода в плей-офф подопечным Шоты Арвеладзе важно не проиграть, но достаточно сыграть вничью. 

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" 20 мая проведет матч с саудовским клубом "Аль-Ахли" в рамках шестого тура Лиги чемпионов Азии, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана. 

Матч ЛЧА между Пахтакором и Персеполисом
© Ассоциация футбола Узбекистана
"Пахтакор" добыл три очка в очередном туре Лиги чемпионов Азии
Игра пройдет на King Abdullah Sports City Stadium в Джидде. Начало — в 00:00 по ташкентскому времени.

Пока у "Пахтакора" восемь баллов, он занимает второе место в турнирной таблице. "Аль-Ахли" на третьей строчке с шестью баллами. 

Лидером группы D, за выход из которой сегодня поборется "Пахтакор", является катарский "Аль-Садд", в его активе десять очков. 

Для выхода в плей-офф подопечным Шоты Арвеладзе важно не проиграть, но достаточно сыграть вничью. 

Лига чемпионов АФК — главный клубный футбольный турнир, который проводит Азиатская конфедерация футбола среди победителей и призеров чемпионатов и обладателей кубков самых развитых в футбольном отношении азиатских стран.

Теги:
Лига чемпионов Азии, матч, спорт, ФК "Пахтакор", Футбол



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