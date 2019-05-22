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Локомотив в родных стенах одержал непростую победу над Аль-Райяном

Ташкентский "Локомотив" хлопнул дверью, покидая Лигу чемпионов Азии

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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В матче шестого отборочного тура Лиги чемпионов Азии столичный "Локомотив" одержал волевую победу над катсрским клубом "Аль Райян". Впрочем, это не помогло железнодорожникам пробиться в следующую стадию турнира.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Футбольный клуб "Локомотив" (Ташкент) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов Азии на своем поле одолел команду из Катара "Аль Райян" со счетом 3:2, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Матч для хозяев поля получился тяжелым - уже к середине первого тайма железнодорожники уступали со счетом 0:2. Первый мяч в свои ворота "Локомотив" пропустил уже на второй минуте встречи - отличился Родриго Табата, а спустя 20 минут ворота ташентцев поразил Гонсало Виера.

Однако подопечные Андрея Федорова сумели собраться и навязать катарским футболистам борьбу. Еще в первой половине встречи один гол на 35-й минуте отыграл Сардр Мирзаев, а во втором тайме дубль Темурходжи Абухаликова принес узбекистанцам победу.

Однако победа в родных стенах все-равно не помогла "Локомотиву" пробиться в плей-офф престижного турнира. По итогам шести игр ташкентцы набрали всего 7 очков - две победы, одна ничья и три поражения, заняв третье место в группе. Замыкает квартет тот самый катарский "Аль Райян".

Матч ЛЧА между Пахтакором и Персеполисом
© Ассоциация футбола Узбекистана
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К сожалению, накануне не смог пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов Азии и "Пахтакор", имевший в отличие от железнодорожников реальные шансы на успех. В драматичном поединке с клубом "Аль-Ахли" ташкентцев устраивала даже ничья, но надежду на выход из группы убил на 92-й минуте матча Абдурахма Гариб. В итоге "Пахтакор" с восемью очками остался на третьей строчке в квартете и в десятый раз подряд не смог выйти в решающую стадию континентального первенства.

Теги:
ФК "Пахтакор", ФК "Локомотив", Лига чемпионов Азии, Футбол



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