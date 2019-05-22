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Чемпион Узбекистана среди мужчин 2018 года Якуббоев Нодирбек

В Ташкенте стартовал чемпионат среди сильнейших шахматистов ЦА

© Федерация шахмат Узбекистана
Спорт
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В рамках турнира будут разыгрываться три путевки на Кубок Мира.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Международной Шахматной Академии в Ташкенте дан старт чемпионатов Зоны 3.4 ФИДЕ стран Центральной Азии, сообщает Федерация шахмат Узбекистана. Соревнования продлятся до 29 мая. 

В Ташкенте стартовал чемпионат среди сильнейших шахматистов ЦА
© Федерация шахмат Узбекистана
В Ташкенте стартовал чемпионат среди сильнейших шахматистов ЦА

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени составляет 90 минут на 40 ходов с добавлением 30 минут после 40 хода и 30 секунд на ход, начиная с первого. На турнир также прибыли более 50 шахматистов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

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Двое участников среди мужчин и одна среди женщин, по итогам соревнований получают право участия в Кубке Мира.

Напомним, что ранее Шавкат Мирзиёев в своем постановлении "О дополнительных мерах по развитию шахмат в Республике Узбекистан" поручил Министерству народного образования республики совместно с Федерацией шахмат Узбекистана утвердить учебные программы по обучению шахматам в общеобразовательных школах.

Теги:
спорт, Федерация шахмат Узбекистана, Чемпионат мира по шахматам, шахматный турнир, шахматы



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